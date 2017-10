Groots bouwproject in centrum Grimbergen gestart

Het was burgemeester Marleen Mertens die de eerste steen legde. In de woonbuurt zullen 21 woningen worden gebouwd door een projectontwikkelaar. Daarnaast worden er nog eens 16 percelen bouwgrond verkocht. In totaal komen er dus 37 woningen. De bouwgrond is het laatste grote stuk bouwgrond vlakbij het centrum van Grimbergen dat verkaveld wordt.

