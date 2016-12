Grootste kans op alcoholcontrole in de politiezone KASTZE

Dit jaar controleerden de politiezones in onze regio (tot eind oktober) bijna zo’n 59.000 chauffeurs op rijden onder invloed. Dat blijkt uit de voorlopige verkeersbarometer van de federale politie. 1.374 van hen (of zo’n 2,3%) blies positief. De grootste pakkans heb je in de zone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst)

In het weekend wordt er duidelijk meer gedronken in onze regio. Tijdens het weekend werd 3,2 % van de gecontroleerde chauffeurs betrapt op rijden onder invloed, tijdens de weekdagen was dat slechts 1,49%.

De politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) controleerde de meeste chauffeurs: zo’n 8.200 bestuurders in totaal. Een vijfde van de inwoners in deze zone werd dit jaar dus al eens gecontroleerd. Ook bij de politiezone VIMA (Vilvoorde en Machelen) en de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) wordt er streng gecontroleerd. In de politiezone Zennevallei is men dit jaar ook gestart met de Calavdos-acties. Calvados staat voor Collectieve Actie Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid. De controles zijn vergelijkbaar met de Antwerpse WODCA-acties.

De kleinste kans op een alcoholcontrole was er in de politiezone AMOW ((Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel). Daar werden in de eerste tien maanden van dit jaar slechts 766 bestuurders gecontroleerd. Nochtans telt de politiezone bijna 80.000 inwoners. Daar is dus de pakkans wel zeer klein.

Let wel: het gaat hier om voorlopige jaarcijfers. De controles in de maanden november en december werden nog niet toegevoegd aan deze statistieken.