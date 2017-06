Grot in OCMW-park Merchtem beschadigd door vandalen

In het OCMW-park van het woonzorgcentrum Ter Stelten in Merchtem hebben vandalen vernielingen aangebracht aan de Mariagrot.

Tijdens de warme zomerdagen worden in het park regelmatig jongeren gespot die er wat afkoeling opzoeken. “We willen ons park graag openstellen voor het publiek. Maar we vragen wel wat respect voor de omgeving en de werkmannen die het park dagelijks onderhouden. We hebben tegen de vandalen dan ook een klacht neergelegd bij de lokale politie”, zegt OCMW-voorzitter Julie Asselman.