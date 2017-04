Grote betonblokken beschermen Atomium tegen aanslag met vrachtwagen

De betonblokken wegen twee ton en passen als puzzelstukken in elkaar. Ze werden ontworpen door Filip Bauters en Willy Van Hee uit het Oost-Vlaamse Wichelen. Volgens hen kan een truck ze zelfs tegen 250 kilometer per uur maar een paar meter verplaatsen. Onze collega's van BRUZZ en TV Oost maakten een reportage over de zogenoemde Wiblocs: