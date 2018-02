Grote kraan kantelt op bedrijfsterrein Nexans in Buizingen

Op een terrein van kabelproducent Nexans in Buizingen, deelgemeente van Halle, is vanmiddag een grote kraan met telescopische arm gekanteld. De kraanman is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.

De kraan stond, in het kader van snoeiwerken aan een hoge boom, opgesteld op een terrein van Nexans langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen. Het was de bedoeling dat de kraan grote afgezaagde stukken opving en rustig op de grond zou zetten. Daarbij liep het echter fout: mogelijk heeft een lijvige tak veel wind gevangen en de kraan doen kantelen. De precieze omstandigheden zijn echter nog niet opgehelderd. Het uiteinde van de kraan is neergekomen vlak boven de Zenne, die nabij het bedrijfsterrein stroomt. De kraanman raakte bij de kanteling licht gewond en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het gevaarte wordt wellicht pas morgen volledig getakeld.

Nexans is een multinational die energie-en telecomkabels maakt voor industrie en gebouwen.