Grote muurschildering van steltenlopers Merchtem

De steltenlopers van Merchtem zijn voortaan vereeuwigd op een grote graffititekening van 5 op 6 meter. Die prijkt in de nieuwe inkomhal van het warenhuis AD Delhaize in de Puursstraat, dat fors is uitgebreid.

Graffitikunstenaar David Deduytschaver uit Kortrijk, beter bekend onder de artiestennaam 'David Duits', werkte drie dagen aan de opvallende muurschildering. David Duits heeft al verschillende kleurrijke graffiti- en muurschilderingen gemaakt in West-Vlaanderen en Brussel, maar voor Vlaams-Brabant zijn de steltenlopers in Merchtem een primeur. Hij kreeg de opdracht van zaakvoerders Stein en Kersten De Bock van Delhaize Merchtem. Die hadden daar een goede reden voor: "Vermits de Steltenlopers nu bijna werelderfgoed zijn, vonden we dat dit ook zijn plaats in ons warenhuis moest krijgen."

De steltenlopers zelf zijn alvast enthousiast over het resultaat. "Ik val bijna om van de verbazing", reageert de 77-jarige ladderdrager Maurice Neirinck. "Zo'n groot schilderij ter ere van de steltenlopers, dat doet mij echt iets. Fantastisch. Bijna niet te geloven." Ook voorzitter Roger Daelemans van de Steltenlopers is heel blij met het resultaat. "We zijn nu volop bezig met de erkenning van onze groep als Werelderfgoed. We zijn gekend in zowat alle werelddelen, van in Dubai tot in China, Japan, Amerika, noem maar op. Maar het doet altijd deugd om hier in Merchtem zo'n erkenning te krijgen. We zijn fier op deze realisatie."