Grote onduidelijkheid over ontgravingen kerkhof Pepingen

De gemeenteraad in Pepingen besliste in 2015 om over te gaan tot ontgravingen bij de grafzerken waarvan de concessie na 30 jaar afloopt. Via een plakkaat aan de graven werden de familieleden op de hoogte gesteld. Vreemd genoeg is er van de ontgravingen na twee jaar nog niets terecht gekomen.