Grote stroompanne treft ruime regio Dilbeek

Woordvoerder Jean-Pierre Blomme van Eandis heeft het over een probleem in het transformatorstation langs de Brusselstraat op de grens van Groot-Bijgaarden met Sint-Ulriks-Kapelle. "Wat er juist fout gelopen is, weten we nog niet", aldus Blomme. "Het is voorlopig ook onduidelijk hoeveel aansluitingen er getroffen zijn. Maar we kunnen zeker spreken over een grote panne. Het transformatorstation is immers het 'kloppende hart' in deze regio”, aldus Blomme. Daardoor zaten ook Molenbeek, Sint-Agatha- Berchem, Anderlecht en Koekelberg een tijdlang zonder stroom. De technische diensten van Eandis kwamen onmiddellijk ter plaatse en rond de middag waren alle problemen van de baan.