Grote werken op E40 Groot-Bijgaarden: verkeershinder vanaf 4 juni

Op de ochtend van 4 juni start een aannemer met de heraanleg van de pechstrook en de rechterrijstrook in de rijrichting van Gent/Oostende op de E40 in Groot-Bijgaarden. De werfzone zal strekken van net voorbij het servicestation van Groot-Bijgaarden tot aan de afrit Ternat van de E40. Hoewel er nog drie rijstroken per rijrichting beschikbaar zullen zijn, zullen de werken hinder veroorzaken voor de weggebruikers in de ochtendspits (rijrichting Brussel) en in de avondspits (richting Gent/Oostende).

Vooral hinder voor verkeer richting Gent/Oostende

Doordat de asverschuiving voor het verkeer in de rijrichting van Brussel veel beperkter zal zijn, wordt er in die rijrichting weinig hinder verwacht. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral hinder op de andere weghelft (rijrichting Gent/Oostende), tijdens de avondspits - vooral op vrijdagavonden en op dagen met heel mooi weer. Op die drukke momenten is het mogelijk dat de file “terugslaat” op de Ring rond Brussel. Dan kunnen de wachtrijen aangroeien tot files die tot Grimbergen (buitenring) of Dilbeek (binnenring) reiken. AWV raadt weggebruikers dan ook aan om voor hun vertrek de verkeersinformatie op de radio en de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.



Versmalde rijstroken vanaf 1 juni

Van 28 mei tot en met 3 juni voert de aannemer voorbereidende werken uit op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Er wordt dan enkel 's avonds en 's nachts gewerkt. Vanaf 1 juni zal in de rijrichting van Brussel de tijdelijke verkeerssituatie van drie versmalde rijstroken al in voege zijn, vanaf 2 juni ook in de rijrichting van Gent/Oostende.