Gsm-lader vat 's nachts vuur in Halle: "Drama vermeden"

In een woning langs de Gaasbeeksesteenweg in Halle vatte afgelopen nacht een matras vuur. De brand ontstond in een stekkerdoos die op een matras lag en waarin een gsm-lader stak. De bewoners konden het vuur gelukkig zelf doven.

In de kamer waar de brand uitbrak, lag een kind te slapen. Dat werd op tijd wakker en de bewoners konden het vuur zelf doven. De brandweer kwam ter plaatse om alles te controleren. "Hier is een ramp vermeden", meent brandweerofficier Hans Van Schepdael. "Nachtelijk opladen is niet veilig. Dat is nogmaals gebleken."