Had Ternattenaar bedoeling om met brand zijn vriendin te vermoorden?

De feiten dateren van eind juni 2016. In de woning van de verdachte aan de Van Cauwelaertstraat brak brand uit. Aanvankelijk leek het of de man in slaap was gevallen met een brandende sigaret. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar na onderzoek van het parket van Halle-Vilvoorde bleek dat het vuur was aangestoken. Het parket liet de man de arresteren voor de moordpoging op zijn 47-jarige vriendin. De verdachte heeft de feiten altijd ontkend en laat zich verdedigen door advocaat Jef Vermassen. "Die man heeft altijd hard zijn best gedaan in het leven en ook op zijn werk. En dan is het natuurlijk altijd een vreselijke ervaring om maanden in de gevangenis te vertoeven. Ik hoop dat daar een einde aan kan komen maar dat zal de rechter moeten beslissen", aldus Vermassen in een reactie.

De zaak leeft enorm in Ternat. Ook heel wat inwoners geloven in de onschuld van de verdachte. Bij de vorige zitting waren er 40 sympathisanten van de man aanwezig in de rechtszaal. Vanmiddag werd er zelfs een bus ingelegd richting Brussel. “Wij geloven inderdaad in zijn onschuld. Volgens ons staat heel Ternat achter deze man”, vertelt Kris De Meuter, een vriend van de verdachte. “Maar hij heeft eigenlijk nooit geen redelijke kans gehad bij de procureur omdat hij van in het begin verdacht werd van de brandstichting. Nu verschijnt hij voor de correctionele rechtbank en maakt hij ook meer kans. We verwachten in ieder geval de vrijspraak”, aldus De Meuter.