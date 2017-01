Brussels Airport lanceert een nieuwe parkeerkaart waarmee je een half uur gratis kan parkeren in de parkeergebouwen vlakbij de terminal.

Tot nu toe was enkel het eerste kwartier gratis. Om een half uur kosteloos te kunnen parkeren moet je de zogeheten Pcard+ wel aanvragen op de website van Brussels Airport. De Pcard+ is vooral handig om aankomende passagiers op te halen. Vertrekkende passagiers afzetten kan dan weer in de daarvoor voorziene drop-off zone.