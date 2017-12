Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw kiezen opnieuw voor centraal aanmeldingsregister

Wie zijn kind wil inschrijven in een lagere school in Halle, Beersel of Sint-Pieters-Leeuw zal dat via een centraal aanmeldingsregister moeten doen. Na een positieve evaluatie van de voorbije twee schooljaren, geldt dit systeem voor alle basisscholen in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

Een kind inschrijven dat geboren is in 2016 of dat ouder is en bijvoorbeeld van school wil veranderen, meld je aan via de computer. Op de website www.baisschool-aanmelden.be geef je de scholen van je voorkeur op voor komend schooljaar 2018-2019.

Broers en zussen van kinderen die al naar school gaan, krijgen in diezelfde school voorrang op andere kinderen. Zij moeten worden aangemeld tussen 15 januari en 2 februari.

Alle andere kinderen die voor het eerst naar school gaan of van school willen veranderen, melden aan tussen 19 maart en 6 april.

Eens alle aanmeldingen zijn verwerkt, krijgen de ouders via een toewijzingsbericht nieuws over welke school hun kind is toebedeeld. Vervolgens moeten zij contact opnemen met de school om het kind er ook fysiek te gaan inschrijven. Dat kan tussen 7 mei en 30 mei.

Scholen die na de hele procedure nog plaatsen vrij hebben, kunnen die openstellen vanaf 11 juni. Dat begint de vrije inschrijvingsperiode. Dit gaat echter over een zeer beperkt aantal plaatsen.

www.basisschool-aanmelden.be