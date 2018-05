Halle: 'capaciteitsprobleem basisscholen onder controle, 667 kinderen ingeschreven'

In Halle kregen 667 kinderen de voorbije maanden een plaats toegewezen in één van de scholen in de stad. Voor de onthaalklas kregen 86 procent van de kleuters de eerste schoolkeuze, voor het eerste leerjaar is dat 91 procent. Het stadsbestuur van Halle is tevreden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Halle is tevreden over de invoering van het centraal aanmeldingsregister waarbij kinderen kunnen worden ingeschreven in de lagere scholen. Volgens de stad tonen de cijfers aan dat het capaciteitsprobleem onder controle is. Er blijven nog 96 plaatsen over in de onthaalklasjes in Halle. Die kunnen in juni nog worden ingenomen bij de vrije inschrijvingsronde.

De komende jaren breidt een aantal basisscholen nog uit. In het secundair onderwijs is de toestand nijpender. Halle vraagt daarom extra middelen aan de Vlaamse overheid om meer plaatsen te kunnen creëren.