Halle en Beersel krijgen ‘kindvriendelijk'-label

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz reikte vanmiddag voor de derde keer negen labels voor ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Twee gemeenten uit de Zennevallei vielen in de prijzen: Beersel en Halle. Het label ‘kindvriendelijk’ kadert in Child Friendly Cities, een beweging die de Verenigde Naties en UNICEF in het leven riepen. Gemeenten en steden die het label dragen, hebben aangetoond dat ze een beleid voeren waarin duidelijk rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren. “Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren”, meent minister Sven Gatz. “Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Daarom vind ik het label voor Kindvriendelijke steden en gemeenten een schitterend instrument.”

Kers op de taart

“Halle heeft in het verleden al stevig ingezet op kindvriendelijkheid”, zegt de Halse schepen van Jeugd Diewertje Poté. “Zo heeft de stad de voorbije jaren aardig wat inspanningen geleverd om het tekort in de kinderopvang en het onderwijs weg te werken. Voorts werden er doelgerichte projecten opgestart om kinderen uit de armoede-statistieken te halen. Het vrijetijdsaanbod werd gevoelig uitgebreid. De openbare ruimte in de stad werd kindvriendelijker gemaakt met onder meer fietsstraten en extra speeltuinen. Er werd werk gemaakt van een gloednieuwe ontmoetingsplaats voor jongeren (De Kazerne) en een zwembad. Bovendien werd het jonge volkje regelmatig bevraagd over hun wensen.”

Ook voor Beersel is het label een mooie beloning voor het geleverde werk. “Samen met kinderen en jongeren analyseerden gemeente Beersel het beleid vanuit een kindvriendelijke bril”, vertelt burgemeester Hugo Vandaele. “Een projectgroep formuleerde een strategie die rekening houdt met de jonge inwoners in al de beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid”. “Het label is een teken van erkenning van het traject dat de gemeente Beersel heeft afgelegd”, zegt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen. “Maar hiermee stopt het natuurlijk niet. De basis is nu gelegd. Ook de komende jaren moeten we als gemeente op deze weg verdergaan en het beleid telkens blijven toetsen aan de noden van kinderen en jongeren.”