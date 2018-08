Halle-Gooik blikt vooruit: “we zijn sterker dan vorig jaar”

In het futsal is viervoudig landskampioen Halle-Gooik vandaag aan het nieuwe seizoen begonnen. De ambities zijn – hoe kan het ook anders – groot. Het vertrouwen zo mogelijk nog groter. “We zijn sterker dan vorig seizoen,” aldus algemeen manager Lieven Baert.

Vanmorgen verzamelde coach Fuentes de spelersgroep voor een eerste training met daarbij een paar nieuwe gezichten. Die werden nadien met veel toeters en bellen voorgesteld in het trainscomplex van de Rode Duivels in Tubize.

“Ik denk dat dit seizoen één van de topseizoenen van de club zou moeten worden. We hebben heel veel uitdagingen en ik ben heel benieuwd om te kijken in hoeverre we die kunnen verwezenlijken en hoe ver we gaan geraken,” zegt algemeen manager Lieven Baert.

Naast de landstitel, beker en supercup in eigen land wil Halle-Gooik ook Europees verder mikken dan de voorbije jaren. Daarvoor rekent het twee nieuwe toptransfers: Diogo en Patias.

“We waren vorig jaar nummer 5 op de Europese ranking op het vlak van resultaten. Dat willen we ook eens vertaald zien in de UEFA Futsal Cup. Verder mogen we ook een main round van het tornooi in De Bres organiseren. Het teken dat UEFA ons stilaan tot de grote namen in Europa rekent. Aan ons om dat zowel organisatorisch als sportief waar te maken,” besluit Baert.