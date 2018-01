Halle Gooik Girls in voetsporen van hun mannelijke futsalcollega’s

De mannen van zaalvoetbalploeg Halle-Gooik zijn Europese top. Een vrouwenfutsalteam kon in dat opzicht niet achterblijven. De dames stomen zich klaar om vanaf volgend jaar mee te draaien in de hoogste afdeling van de nieuw op te richten competitie vrouwenfutsal.

In de voetsporen treden van een geoliede succesmachine als FP Halle-Gooik brengt, logisch, hooggespannen verwachtingen en de nodige stress met zich mee. Wim Walravens, coördinator Halle-Gooik Girls: “De damesploeg begint pas. Wij willen ook de top, maar we zijn nog maar drie, vier maanden bezig. Er is wel een schitterende groep samengesteld en we gaan ook wekelijks scouten om de beste spelers te halen. We hebben een goede trainersstaf. Vier trainers zijn intensief met de groep bezig.”

Halle Gooik Girls broedt op een mix van jong vrouwelijk futsaltalent én bekende speelsters met tonnen ervaring. U kan de dames vanavond al een eerste keer zelf scouten in ons nieuws.