Halle-Gooik herfstkampioen in futsal​

Halle-Gooik had weinig moeite met de Brusselse club, het nummer 11 in de stand. Uitblinker in De Bres was Galan met 3 doelpunten. Bissoni, Grello en Rahou scoorden elk 2 keer. De Bail, Cordier en Leo scoorden elk 1 keer.

Opmerkelijk, de wedstrijd was ook een clash tussen de familie Munaron. Zoon Maarten is doelman bij Jette, vader Jacky keeperstrainer van Halle-Gooik.

In de stand blijft Halle-Gooik aan de leiding, met 33 punten uit 12 wedstrijden. Eerste achtervolger Hasselt telt drie punten minder, waardoor Halle-Gooik zich tot herfstkampioen kroont. Volgende week spelen de manschappen van Fuentes hun laatste wedstrijd van 2017 op het veld van Charleroi.