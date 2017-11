Halle-Gooik heeft niet kunnen stunten in z'n eerste wedstrijd in de eliteronde van de UEFA Futsal Cup, zeg maar de Champions League van het futsal met de beste 16 clubs van Europa. De Pajotten verloren nipt van thuisclub Sporting Lissabon met 3-2.

Halle-Gooik verliest nipt in eliteronde van UEFA Futsal Cup

FP Halle-Gooik weerde zich kranig in Lissabon maar keek halfweg al tegen een 1-0 achterstand aan en miste zijn eigen kansen op de gelijkmaker. Na rust liepen de Portugezen uit tot 3-0. In de laatste 5 minuten legden de Pajotten de thuisploeg nog duchtig het vuur aan de schenen. Via Bissoni en Leitao naderde Halle-Gooik nog tot 3-2 maar verder kwam het niet.

Een wedstrijdverslag van Halle Gooik- Sporting Lissabon ziet u vanavond in ons nieuws.

Vanavond speelt Halle-Gooik al z'n tweede wedstrijd, tegen Dyno Moskou uit Rusland. Alle wedstrijden uit de poule van FP Halle-Gooik worden in Lissabon afgewerkt.

