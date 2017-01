Halle is grootste aantrekkingspool voor onderwijs

10.228 lopen school in Halle, 5433 van hen wonen er ook. Dat maakt van Halle de stad met de grootste zogenoemde instroom. 47,19 procent van de jongeren die in Halle naar school gaat, woont er niet. Amper 17 procent van de leerlingen die in Halle wonen, kiest voor onderwijs buiten z’n stad. Ook Merchtem scoort in onze regio op vlak van instroom hoog. De instroom van leerlingen die er niet wonen, bedraagt 43,45 procent. Veel heeft natuurlijk te maken met de bekende tuinbouwschool in Merchtem, die veel leerlingen van buitenaf trekt. Ook in Dilbeek is er flink wat instroom: 40,99 procent. In Vilvoorde is dat 33,04 procent. Al die cijfers komen uit de nieuwe ‘Dataloep’ van Vlaams Minister van Onderwijs Crevits, een onlinetool met allerlei data over het onderwijs. “Met de nieuwe Dataloep-toepassing delen we voortaan rechtstreeks een schat aan gegevens, zonder planlast. Gemeentebesturen, schoolbesturen en het brede publiek kunnen op een moderne, gebruiksvriendelijke manier data raadplegen over de mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van het onderwijs in elke gemeente. Die rijke statistieken zijn nuttig voor het beleid en voor de kwaliteitszorg. Denk maar aan mobiliteit en verkeersveiligheid of de inrichting van de openbare ruimte. ”