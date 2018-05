Halle ontwikkelt nieuwe stadsapp

'Ik winkel in Halle'. Zo heet de nieuwe app van de stad Halle. De gratis applicatie brengt alle handelaars, inwoners, verenigingen, zorgverstrekkers en de stadsdiensten samen in één communicatieplatform. De app is zeer gebruiksvriendelijk en biedt tal van mogelijkheden.

Kaartjes bestellen van de toneelkring, shoppen bij jouw favoriete handelszaak, een afspraak maken bij de dokter of op de hoogte blijven van het laatste stadsnieuws.Het kan voortaan allemaal via de app 'Ik winkel in Halle'. Via de app kunnen geïnteresseerden als eerste stadsnieuwtjes ontvangen. Ze kunnen op die manier altijd op de hoogte blijven van wegenwerken, vacatures of leuke events in de stad.

Met de meldingskaart is het mogelijk om zelf meldingen te doen aan de stad of een foto door te sturen. Het is op die manier ook mogelijk om bepaalde documenten aan te vragen via het digitaal lokaet of een afspraak te maken.

Een andere mogelijkheid is de kans om als eerste op de hoogte te worden gebracht van de promoties, acties en wedstrijden van handelaars en horecazaken. En verder kunnen gebruikers via de app ook een tafeltje reserveren in hun favoriete restaurant of producten bestellen bij de handelaars.

Ook de verenigingen zijn sterk betrokken bij de nieuwe app. Op de app vind je onder andere de activiteitenkalender 'Uit in Halle' terug.

De stadsapp kunnen geïnteresseerden downloaden via de Google Store en de App Store. Handige zoekwoorden zijn 'Halle' of 'Ik winkel in Halle'. Handelaars, verenigingen of zorgverstrekkers die willen meestappen in het digitale avontuur nemen best contact op met cos@halle.be