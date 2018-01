Halle op losse schroeven: voorbode van carnaval vol feest en muziek

Gisterenavond vond in Cultureel Centrum ’t Vondel in Halle ‘Halle op losse schroeven’ plaats, een muziekwedstrijd waarbij opnieuw gezocht naar het beste carnavalslied en de beste show. Zo’n dertig groepen namen deel, HKV De Gebeure en Ronny de Facteur en Den Belleman gingen lopen met de eerste prijzen.

Sinds een paar jaar is de showwedstrijd ‘Halle op losse schroeven’ uitgebreid met een liedjeswedstrijd. Bijna alle Halse carnavalsgroepen en ordes brengen muziek en dat mag ook op een podium gehoord worden. De winnaar van de wedstrijd gaat telkens naar huis met de wisselbeker ‘Edmond Demesmaeker’. Na drie overwinningen mag de winnaar de beker voorgoed houden.

Voor het showgedeelte schreven elf verenigingen zich in en dat betekende bonte bendes vol kleur en ambiance op het podium van ’t Vondel. De derde plaats ging naar de Hallemettekes, De Mannen van de Met werden tweede en De Gebeure won het showgedeelte. HKV De Gebeure mag de wisselbeker de zijne noemen, want de groep won gisterenavond voor de derde keer op rij Halle op losse schroeven.

Dein Stoeme ee Verneir

Zingen deden veel meer groepen gisterenavond. Een kleine 30 carnavalisten schreef zich in. De derde plaats was voor Dei Van Ba Chic, Van ’t Vat eindigde als tweede en de overwinning was voor Ronny De Facteur en Den Belleman met hun nummer Dein Stoeme ee Verneir. Het nummer is een bewerking van Everytime we Touch van Cascada en vermengt ambiance met emoties. Een nummer waar elke carnavalist zich dus in herkent.

Na Halle op losse schroeven maken de carnavalisten in Halle zich op voor de prinsenverkiezing, die vindt volgende week zaterdag plaats, ook in CC ’t Vondel in Halle.

Beluister het winnende carnavalslied via deze link.