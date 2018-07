Halle wil het einde van Wereldoorlog I niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Het wil onder meer de graven een opknapbeurt geven. Daarvoor is het op zoek naar foto’s van de oud-strijders die er begraven liggen.

Wie vandaag de graven van de oud-strijders in Halle bezoekt, merkt nauwelijks wier juist ligt. “De foto’s zijn vervaagd. Daarom vragen we de hulp van onze inwoners. Mensen die thuis nog foto’s hebben van nabestaanden, mogen die altijd bezorgen. Een zoektocht bij de Nationale Strijdersbond en ons eigen stadsmuseum Den Ast was geen succes,” zegt schepen Johan Servé aan Radio 2.

Je kan de originele foto of een scan ervan doorsturen naar openbare.werken@halle.be

Foto: Archief RINGtv