Halle overweegt om capaciteit pendelbussen Hallerbos uit te breiden

Volgens de eerste schattingen maakten ruim 2.000 bezoekers gebruik van de bus die pendelde tussen het station van halle, de Welkomstlaan en het Hallerbos. Dat zijn er veel meer dan verwacht. Daarom onderzoeken de stad Halle, het Agentschap Natuur en Bos en De Lijn of het aanbod de volgende weekends niet kan uitgebreid worden. Dit kan door langere bussen in te zetten of de frequentie op te voeren. Maar de stad moet natuurlijk oordelen of dit ook betaalbaar is.