Halle overweegt om sociaal restaurant te openen in cultuurcafé CC ‘t Vondel

Na de verhuizing van de brandweer werd in de vroegere garage van de kazerne een cultuurcafé ingericht. Maar de zoektocht naar een uitbater verloopt zeer moeizaam. Daarom onderzoekt de stad al een tijdje de mogelijkheid of er in het cultuurcafé geen sociaal restaurant kan georganiseerd worden. Ook de N-VA-oppositie had in het verleden een gelijkaardig voorstel geformuleerd.

Na een oproep van de stad hebben 2 organisaties zich kandidaat gesteld om er een sociaal restaurant te organiseren. Het volledige project zou binnenkort uit de doeken worden gedaan. De bedoeling is wel dat op ogenblikken er in het Vondel activiteiten plaats vinden, de locatie blijft fungeren als cultuurcafé.

Vroeger beschikte Groep Intro over het sociaal restaurant Comida Deliciosa in Halle maar dat sloot de deuren na de verminderde financiering vanuit Vlaanderen.