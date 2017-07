Halle pakt uit met pilootproject mobiele speelpleinwerking

De mobiele speelpleinwerking zal deze zomer worden uitgetest in 5 straten van Halle die als speelstraat worden ingericht. Een speelstraat is een straat die tijdens de vakantiemaanden voorbehouden blijft voor ontspanning en spel. De jeugddienst van Halle bepaalt welke straten dit jaar in het proefproject kunnen worden opgenomen. De keuze viel op 5 straten in de buurt van het Buurthuis Windmoleken. Na de zomer volgt dan een grondige evaluatie.

"Met de mobiele speelpleinwerking willen we kinderen uit de buurt op een leuke manier leren om samen te spelen en hen nieuwe spelletjes leren ontdekken", zegt de Halse schepen van Jeugd Dieuwertje Poté. "We zetten telkens 2 animatoren in die een namiddag ter plaatse gaan. De animatoren hebben een speelkoffer en een pak originele ideeën bij zich. Op die manier hopen we dat de kinderen een nog leukere zomer kunnen beleven."