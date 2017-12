Halle past circulatieplan voor de wijk Sint-Rochus aan

Eind augustus trad het plan 'Ademruimte voor SInt-Rochus' in werking. De bedoeling was om van Sint-Rochus een aangename en leefbare wijk te maken met aandacht voor veilige schoolomgevingen en meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Samen met een aantal betrokkenen, zoals de lokale politie en het mobiliteitsplatform, heeft het stadsbestuur, zoals beloofd, het plan nu geëvalueerd. Dat gebeurde op basis van verschillende reacties (zowel positief als negatief), aangevuld met snelheidsmetingen en autotellingen.

Een aantal extra ingrepen is intussel goedgekeurd. In de Frederic Chopinlaan, de Zwaluwenlaan en de Albertstraat komen aanpassingen omdat de bewoners daar zeggen dat de verkeersrukte sinds de invoering van het plan sterk is toegenomen. Zo worden de routes van een aantal buslijnen in de Albertstraat hertekend en wordt de straat in het voorjaar van 2018 ook heraangelegd. De Zwaluwenlaan wordt op korte termijn éénrichtingsverkeer en er zal niet langer langs beide zijden van de straat mogen geparkeerd worden.

De evaluatie van de de zogenaamde knip (doorknippen van de Biezeweide ter hoogte van het kruispunt met de Jubellaan en de Rood Kruisstraat) wordt uitgesteld in afwachting van het resultaat van een studie van het Vlaams Gewest.

In de K.Elisabethlaan, de Mouvauxstraat, de Prins van Luiklaan en de Koningin Fabiolalaan wordt bewonersparkeren ingevoerd. Verder worden alle fietspaden uniform gemaakt.

Het volledige overzicht vind je op www.halle.be/ademruimtevoorsintrochus