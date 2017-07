Halle start met mobiele speelpleinwerking

Deze zomervakantie worden er in Halle weer een aantal speelstraten ingericht. Hierbij kunnen kinderen op een veilige manier naar hartenlust buitenspelen in hun eigen straat. Nieuw is dat de speelpleinwerking langskomt in sommige van die straten Hierdoor krijgen de kinderen de stimulans om meer uit hun spel en speelstraat te halen tijdens de zomervakantie.

De mobiele speelpleinwerking zal langsgaan in deze speelstraten:

-woensdag 05 juli 2017: wijk Windmoleken

-woensdag 12 juli 2017: Victor Mertensstraat

-woensdag 19 juli 2017: Dorpslaan

-woensdag 26 juli 2017: wijk Vogelweelde

-woensdag 23 augustus 2017: Kamerijkdelle

Er wordt voor deze mobiele speelpleinwerking beroep gedaan op 2 animatoren die tijdens de namiddag van 14 tot 17 uur in de speelstraat langsgaan met 2 (bak)fietsen en basismateriaal om met de kinderen te spelen. Er worden geen grote activiteiten georganiseerd, het gaat vooral om de impulsen die worden gegeven. Dat betekent dat kinderen via het basismateriaal worden gestimuleerd om zelf (nieuwe) spelen op te starten. De mobiele speelpleinwerking is gratis.