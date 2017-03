Onze regio domineert the Belgian Whisky Awards. In zowat elke categorie is er een genomineerde uit Halle-Vilvoorde.

In de categorie ‘Whisky Bar van het jaar’ is onder meer ’t Parlement uit Halle genomineerd. In de categorie ‘Whisky Club of the Year’ is Maltclan uit Halle 1 van de 4 genomineerden. En bij ‘Beste Whisky Shop’ is Tasttoe uit Kampenhout een van de kanshebbers op een award. Stemmen kan via www.whiskyawards.be (foto Maltclan Whiskyclub Blegium vzw)