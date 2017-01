Halle wil burgerparticipatie stimuleren

Nemen Hallenaren binnenkort stadstaken over? Het zou best kunnen, want het Halse gemeentebestuur wil een breed en juridisch kader uitwerken om burgerparticipatie in de praktijk te brengen. Het voorstel kwam van N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletincx.

Als lokale verenigingen of bewoners sommige stadstaken beter én goedkoper kunnen uitvoeren dan de stad zelf, dan moeten ze daartoe de kans krijgen. De financiële incentive houdt in dat het lokale bestuur de uitgespaarde centen zal herinvesteren in het belang van de lokale verenigingen of de bewoners. Dat is in een notendop het voorstel dat gemeenteraadslid Sven Pletincx vanuit de oppositie op tafel legde. De meerderheid ziet wel wat in het idee.

“Burgerparticipatie blijft met dit voorstel niet langer een hol begrip. Een goede monitoring en evaluatie zijn cruciaal om de dienstverlening van een stad te garanderen en dankzij de garantie dat de uitgespaarde centen opnieuw geïnvesteerd worden kan er ook geen sprake zijn van een verdoken besparingsoperatie. Ik ben heel tevreden dat de Halse meerderheid dit voorstel positief onthaald heeft en werk gaat maken van een breed en juridisch kader. Burgemeester Pieters heeft zich ook al geëngageerd om de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten te vragen om dit project mee te ondersteunen en uit te werken,” vertelt een tevreden Pletincx.