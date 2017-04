Halle wil met actieplan het commerciële centrum een nieuwe boost geven

Facelift centrum bijna een feit

De vernieuwing van de Basiliekstraat, de Maandagmarkt, een deel van de Bergensesteenweg en binnenkort ook van de Beestenmarkt, hebben intussen al gezorgd voor een kwalitatieve opwaardering van het winkelwandelcentrum. Alles samen goed voor een investering van 4,6 miljoen euro (waarvan de stad zelf zo’n 650.000 euro investeerde).

Betere promotie

Om de stad beter te promoten zal er een promotaks ingevoerd worden. Die zal zo’n 100.000 euro opleveren. Dat geld zal via de Verenigde Handelaars geïnvesteerd worden in commerciële campagnes.

Shoppen zonder bagage

In het centrum zullen er ook lockers geplaatst worden. Op die manier kunnen klanten hun boodschappen veilig achterlaten als ze nog iets willen gaan drinken of een restaurant willen bezoeken. Ook zal onderzocht worden of er bijkomende (fiets)koeriers kunnen ingezet worden die de boodschappen achteraf thuis komen leveren. Momenteel wordt dit systeem reeds met succes toegepast door enkele handelaars. Shoppen in Halle kan dus zonder bagage. Ook zal er gratis Wifi ter beschikking gesteld worden in het commerciële centrum.

Leefbare mobiliteit

Om het centrum leefbaar en bereikbaar te maken voor bewoners, handelaars en bezoekers zullen de Ninoofsesteenweg, de Beestenmarkt en de Volpestraat verkeersluw gemaakt worden. De Parklaan zal ingericht worden tot een fietsstraat. Ook in het nieuwe circulatieplan is er veel aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er komt ook een betere bewegwijzering voor de auto’s langs de invalswegen. In het centrum komt er een voetgangersbewijzering zoals dit in de meeste steden reeds het geval is.

Extra parking

Er komt extra parkeercapaciteit dankzij de voorstadsparking Nederhem (173 wagens). Ook de nieuwe ontsluitingsweg zal er 100 extra plaatsen opleveren. Vanaf eind dit jaar zal er een shuttlebus rijden tussen het centrum en deze parkings. Ook onderzoekt de stad met Waterwegen en Zeekanaal of er aan de Scheepswerfkaai een nieuwe parking kan aangelegd worden. Op termijn komt er ook een ondergrondse parking aan sporthal De Bres en aan de Suikerkaai. Voorts wordt de capaciteit van parking De Gooikenaar en de Welkomstlaan uitgebreid. Tot slot plant ook de NMBS een parkeertoren naast het zwembad met een capaciteit van 330 wagens.

Leegstand aanpakken

Tot slot wil de stad met de eigenaars van de winkelpanden de problematiek van de leegstand in kaart brengen en zoeken naar alternatieve oplossingen. Veel handelaars klagen immers over de hoge huurprijzen in hartje Halle. Ook wil de stad de pop-upformules promoten waarbij een pand voor een beperkte tijd kan gehuurd worden. Ook het boven winkel-wonen zal opnieuw gepromoot worden met subsidies van de Vlaamse overheid.