Halle wint twee Publica Awards voor renovatie Sociaal Huis

EBP is een Europese groep die overheidsopdrachten begeleidt. Jaarlijks reiken ze de Publica Awards uit. Met het initiatief wil EBP lovenswaardige overheidsprojecten in de schijnwerpers plaatsen. De stad Halle mocht dit jaar 2 awards in de wacht slepen voor de renovatie van het voormalige wezenhuis. Dat werd omgevormd tot een sociaal huis met een visuele verbinding naar de aanpalende OCWM-site.

De buitenkant van het gebouw is volledig gerestaureerd. Binnenin is nagenoeg alles ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Omdat er gerenoveerd werd met aandacht voor het architecturaal erfgoed, kreeg Halle zilver in de categorie ‘Technisch meest vernieuwende openbaar bouwwerk’ en goud in de categorie ‘behoud van het architecturale erfgoed’.