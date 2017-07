Halle ziet nieuw winkelcomplex niet zitten en trekt naar Raad van State

Het zou gaan om een winkel van Torfs en Bel & Bo en een zorgwinkel. Het project kreeg een sociaal-economische vergunning zodat in de loop van volgend jaar het nieuwe winkelcomplex zou kunnen openen. Daar wil de stad Halle een stokje voor steken. Het stadsbestuur wil namelijk de handelskern in het historisch centrum een boost geven omdat daar veel leegstand is. Nieuwe handelszaken moeten dus daar komen en niet buiten het centrum.

Bij de aanvraag van een de sociaal-economische vergunning voor het project gaf Halle een negatief advies, maar daardoor maakte het een procedurefout. Er moest namelijk een negatieve beslissing uitgesproken worden om de vergunning te weigeren in plaats van een negatief advies te geven. En dus kreeg de projectontwikkelaar toch een vergunning. Halle hoopt nu dat de Raad van State de sociaal-economische vergunning vernietigt. Het is nog maar de vraag of dat zal gebeuren want de procedure bij de Raad van State werkt niet opschortend. (bron: Het Nieuwsblad)