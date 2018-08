Hallenaar aangehouden voor moord

Het gezinsdrama vond plaats in een appartement in de Halse wijk Sint-Rochus. Volgens het parket Halle-Vilvoorde verstikte de man eerst zijn vrouw en sprong nadien uit het raam van hun appartement op de derde verdieping. De man overleefde de val.

Het parket kon hem wel nog altijd niet verhoren omdat hij zwaargewond in het ziekenhuis ligt. “Over wat er zich precies heeft afgespeeld en over het motief van de man weten we dus nog niets meer. Hij is bij versterk wel aangehouden voor moord,” zegt Carrol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde in Het Laatste Nieuws.

De man zou wel depressief geweest zijn. Een maand geleden ondernam hij al eens een wanhoopspoging, maar zijn vrouw kon het toen tegenhouden.