Hallenaar krijgt 20 maanden voor dealen harddrugs

Een 32-jarige man uit Halle is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden voor het dealen van harddrugs. Zijn nieuwe sportwagen mocht hij echter houden.

De man was in november 2016 voor het eerst opgepakt bij een routinecontrole door de politie. In zijn wagen bleken een 120-tal xtc-pillen te liggen, alsook een hoop antidepressiva en slaappillen. De dertiger bekende dat hij die al een zestal maanden lang verkocht, en vloog achter de tralies.

Nadat hij begin dit jaar vrijkwam, werd de man amper 2 maand later opnieuw opgepakt onder invloed van drugs. De rechter heeft hem nu veroordeeld tot een celstraf van 20 maand. Het parket had ook de verbeurdverklaring van de Porsche gevraagd maar hier ging de rechter niet op in.