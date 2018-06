Hallenaar van 39 omgekomen tijdens bergwandeling in Frankrijk

In Frankrijk is vanmiddag het lichaam gevonden van Christophe Maerten, een 39-jarige man uit Halle. Christophe verdween eergisteren tijdens een wandeling in de omgeving van de Grand Veymont in het departement Isère.

Zijn lichaam werd vanmiddag teruggevonden door reddingswerkers. De krant Le Dauphiné Libéré schrijft dat Christophe maandagnamiddag tijdens een onweer heeft willen afdalen langs een route die normaal enkel wordt gebruikt door klimmers in groep en met een klimuitrusting. Daarbij zou hij neergestort zijn..

Hij was maandag met zijn vrouw aangekomen op een camping, waarna Christophe besloot om alleen een wandeling te gaan maken. Christophe vertrok rond de middag en het was de bedoeling dat hij rond 18 u zou terug zijn op de camping. Maar daar is hij nooit teruggekeerd. Het laatste nieuws van Christophe was een sms-bericht rond 15 u 15.

De streek waar Christophe en zijn echtgenote verbleven is bergachtig. De Grand Veymont is een deel van de Vercors, een plateau dat tot de Franse Voor-Alpen behoort. Volgens zijn echtgenote had Christophe veel ervaring als klimmer.

Foto Facebook