Hallerbos zoekt hyacinten-stewards

Het Agentschap Natuur en Bos is op zoek naar stewards die tijdens de bloei van de boshyacinten eind april de bezoekers willen begeleiden.

Vanaf midden april transformeert het Hallerbos doorgaans in een paarsblauwe bloemenzee. Dit door de boshyacinten die dan in volle bloei staan. En die wondermooie natuurpracht lokt elk jaar meer- en meer bezoekers uit binnen- en buitenland naar het Hallerbos. Daarom roepen de boswachters opnieuw de hulp in van vrijwilligers.

De stewards moeten de toeristen begeleiden en er ook op toezien dat de wandelaars en fotografen op de paden blijven, zodat de kwetsbare boshyacinten niet plat getrapt worden. De stewards zullen een korte opleiding krijgen. Wie wil, kan zich kandidaat stellen via groenendaal.anb@vlaanderen.be.