Halse bib start met filosofisch café

“In het filosofisch café van de bibliotheek gaan de deelnemers met elkaar in dialoog om zichzelf, de anderen en de wereld beter te begrijpen. Het uitgangspunt zijn filosofische vragen die ieder van ons bezig houden. “Hoe vrij is onze huidige samenleving?”, “Wat is een goede relatie?”, “Bestaan er slechte mensen?”, enzovoort”, vertelt schepen van Bibliotheek en Cultuur Marc Snoeck. Je hoeft om deel te nemen niets van filosofie te kennen, maar je moet wel bereid zijn om naar anderen te luisteren. “En in het filosofisch café kan er natuurlijk ook iets lekkers gedronken worden en is er ruimte voor plezier en spontaniteit”, aldus Snoeck. Het filosofisch café vind de eerste keer plaats op donderdag 1 maart om 16u15 in het Paviljoentje in het Elisabethpark, achter de bib.