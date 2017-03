Halse bierambassadeur Johan ‘Wanne’ Madalijns is Ere-Ridder

De Ridderschap van de Roerstok der Brouwers is de rechtstreekse afstammeling van de eeuwenoude brouwersgilde en werd gesticht in 1946. Vandaag vertegenwoordigt zij de tradities en de waardigheid van het edele brouwersambacht, door de eeuwen heen. De Ridderschap zorgde er begin jaren ’50 voor dat de beroepsvereniging voor het brouwwezen opnieuw haar thuis in het Brouwershuis op de Grote Markt van Brussel kon betrekken en voorzag ook de creatie van een biermuseum in de gotische kelders van het statige herenhuis.

Johan Madalijns is bijzonder trots op zijn nieuwe eretitel, want bier is zijn passie. Wanne trekt met regelmaat ook het Vlaamse landschap in om lezingen of proeverijen te leiden en zo het Belgische gerstenat te promoten. In 2010 daagde hij, samen met De Lambikstoempers vzw, de brouwerij Duvel Moortgat in Breendonk uit om het, tot dan toe, eenmalige brouwsel Duvel Tripel Hop terug op de markt te brengen. Na een weddingschap op een bierkaartje stemden meer dan 17.000 mensen positief en besloot de brouwerij het bier jaarlijks tijdelijk op de markt te brengen en vanaf dit jaar zelfs op te nemen in hun vast aanbod.