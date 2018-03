Halse carnavalsgroepen leggen laatste hand aan praalwagens en kostuums

Dit weekend is het weer zover: carnaval Halle. In en rond Halle leggen verschillende carnavalsgroepen de laatste hand aan hun praalwagens en kostuums. RINGtv ging een kijkje nemen bij De Gebeure, de winnaars van vorig jaar.

De carnavalsmuziek knalt door de boxen terwijl De Gebeure de laatste hand leggen aan hun praalwagen. Halverwege oktober begonnen de carnavalisten al met het ontwerpen van de char en de bijhorende kostuums. De praalwagen is zo’n 35 meter lang, één die niet toevallig vol staat met ezels.

"De ezels komen van de vroegere ezelskoers die in Halle gevoerd werd door de toenmalige carnavalsgroep en die noemde 'De Ezels'. In de jaren '80 mocht dat nog, zo'n koers met ezels. We waren op zoek naar een ludiek thema en vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Dat was in Halle vrij bekend in die tijd en we vonden het wel eens een goed idee om daar op terug te blikken."

Voor de carnavalsstoet schreef de carnavalsgroep ook een eigen lied. Mè Nen Eizel Op De Met verwijst duidelijk naar hun thema. De Gebeure wonnen de voorbije twee jaren de hoofdprijs, de prijs voor 'beste char' en 'beste kostuum'. Die titels willen ze dit jaar verdedigen.

"We hebben alleszins er voor gebouwd om terug mee te doen voor de hoofdprijzen. Wat het wordt, gaan we maandagavond wel zien. Dat is altijd een spannend moment. Maar ik denk dat hij zal mogen gezien worden."