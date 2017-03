Halse Fleddy Melculy deelt podium met Guns N’Roses op Werchter

Op 24 juni mag Fleddy Melculy uit Lembeek (Halle) het podium beklimmen van TW Classic in Werchter. Hoofdacts zijn Guns N’Roses en The Pretenders.

Naast Fleddy Melculy, The Pretenders en Guns N’Roses zullen ook Channel Zero en Wolfmother er op de planken staan. In voorverkoop kochten liefst 47.500 mensen al een ticket. Dat wordt dus best spannend voor de Halse Fleddy Melculy. Dat is het alter ego van De Fanfaar-frontman Jeroen Camerlynck.

De groep veroverde vorig jaar de hitparades met ‘T-shirt van Metallica’. In het najaar verscheen de eerste full-cd ‘Helgië’. Werchter is echter niet het eerste grote festival van Fleddy. Vorig jaar mocht zijn groep ook al Pukkelpop openen.