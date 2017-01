Halse leerlingen maken kabaal voor Damiaanactie

Ook in onze regio is op heel wat plaatsen vandaag het jaarlijkse campagneweekend van Damiaanactie op gang geschoten. Damiaanactie bindt wereldwijd de strijd aan tegen lepra en tuberculose. In Halle gaven leerlingen van het Heilig Hart -en College vanmiddag het startschot met heel veel decibels...

Met ratels en bellen veroorzaken zo'n 700 leerlingen van het Heilig Hart en college in Halle één minuut lang een oververdovend lawaai op de speelplaats. Het is dit jaar dé manier van Damiaanactie om de campagne rond lepra en tuberculose in de kijker te zetten.

"Vroeger werd de ratel gebruikt bij de mensen die melaats waren", vertelt Lydia Vandenbosch van de Damiaanactie, "en die moesten met hun ratel aanduiden dat mensen moesten oppassen en uit de weg gaan omdat zij lepra hadden. Met deze actie hier willen we benadrukken dat je niet meer uit de weg hoeft te gaan voor mensen met lepra. Dat is een gewone ziekte die te genezen is en wij roepen op tot een positief verhaal. Wees niet onverschillig tegenover die mensen die lepra hebben, maar steun ons zodat wij voor eens en voor altijd die ziekte uit de wereld kunnen helpen."