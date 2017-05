Halse moslims nodigen inwoners uit voor een iftar tijdens ramadan

De moskee in Halle zal zaterdag de deuren ook openen voor niet-moslims. Zij krijgen eerst een rondleiding. En om 21u51, het moment van de zonsondergang, wordt de vasten gebroken met een gebed en een gedeelde maaltijd. “Iedereen is welkom, want vasten draait niet enkel om eten of niet eten. Vasten betekent ook delen, mensen uitnodigen, leven in solidariteit en met sociaal engagement. Principes waarin iedereen zich kan in vinden of we nu christen, moslim, gelovig of niet-gelovig zijn”, zegt Miguel Estrada, de voorzitter van de integratieraad die dit initiatief mee zal ondersteunen. De maaltijd is gratis maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via integratie@halle.be of 02 365 97 04. (foto archief RINGtv)