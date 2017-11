Halse pakjesbezorger houdt pakjes voor zichzelf

In het bedrijf waar de man werkte, had men al een tijdje het vermoeden dat de man in kwestie de pakjes niet behandelde zoals het hoorde en hij ze voor zichzelf hield. Nader onderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de man en een huiszoeking in zijn woning. Midden oktober trof de politie in die woning honderden pakjes aan die de man voor zichzelf hadf gehouden en nooit op hun bestemming waren geraakt. In de pakjes zaten uiteenlopende spullen zoals gsm's en huishoudtoestellen, maar ook schoenen en verschillende soorten tuinmateriaal.

Van een paar spullen konden de speurders de barcode van het psotpakket terugvinden, dat is handig om de spullen aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen. In andere gevallen was de verpakking al verdwenen en is het haast onmogelijk om te achterhalen waar ze vandaan komen of voor wie ze bestemd waren. De bestelronde van de man betrof wel de regio Halle, Pepingen, Lennik en Gooik.

Om de eigenaars hun spullen terug te bezorgen, organiseert de politie van Halle een kijkdag op 18 november. Plaats van afspraak is de Fabriekstraat 2 en dat tussen 8 u 30 en 15 u. De politie vraagt benadeelden wel om de nodige bewijsstukken voor te leggen. Een lijst van de gevonden spullen is te bekijken op http://www.lokalepolitie.be/5905/nieuws/640-kijkdag-teruggevonden-gestol....