Halse rijkswachtkazerne wordt gerenoveerd

Nu de oude rijkswachtkazerne aan de Fabriekstraat volledig in handen is van de stad Halle, kan er werk gemaakt worden van de dringende renovatie. Volgens Radio 2 duurt het nog wel bijna een jaar voor de klus begint.

De stad Halle kon haar renovatieplannen voor de oude rijkswachtkazerne niet eerder concreet maken, omdat het gebouw nog deels eigendom was van de Regie der Gebouwen. Sinds kort is het pand echter volledig in handen van de stad. Naast renovatie staat er ook uitbreiding op de planner: de politiediensten zullen uit het Halse stadhuis naar de gerenoveerde site verhuizen, evenals de interventiediensten van de zone Zennevallei. Volgens de regioredactie van Radio 2 wordt eind 2018 voorzien als startdatum voor de renovatie. De werken zouden twee jaar in beslag nemen.