Halse streekvereniging vraagt bescherming middeleeuwse stadswal

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft de bescherming van een deel van de oude stadswal van Halle gevraagd. Die wal bevindt zich in de tuin van een huis in het centrum dat te koop staat.

Vorig jaar kwam een leegstaand huis met tuin in de Dekenstraat in Halle op de immomarkt. Naar aanleiding van die nakende verkoop bleek dat in de tuin een deel van de middeleeuwse stadswal van Halle bewaard was gebleven. Omdat niemand tot dan toe van het bestaan van die wal afwist, is ze nooit beschermd en kan de koper in principe bepalen wat ermee zal gebeuren.

Zenne en Zoniën wil in elk geval een deel van de oude Halse stadswal laten beschermen. De streekvereniging heeft daarvoor een officiële beschermingsaanvraag ingediend bij het bevoegde Agentschap Onroerend Erfgoed. De dienst zal de vraag nog dit jaar evalueren, maar wijst er wel op dat enkel gebouwen met een uitzonderlijke erfgoedwaarde in aanmerking komen voor bescherming.