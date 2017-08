Halse wafelbakker Di Nanno krijgt nieuwe standplaats op 5 meter van zijn vorige stek

Op sociale media was er de voorbije dagen aardig wat protest op het feit dat wafelbakker Di Nanno met zijn kraampje niet meer welkom is in de Basiliekstraat in Halle. Jarenlang had hij er tijdens de wintermaanden een vaste stek aan het Parks café. Maar door een recente beslissing van het stadsbestuur werd alle ambulante handel in de vernieuwde winkelstraten aan banden gelegd. De stad wil op die manier een wildgroei aan kraampjes voorkomen. (Lees ook: 'Wafelbakker Di Nanno op zoek naar nieuwe standplaats')

Pierre Di Nanno bleef echter niet bij de pakken zitten en diende een nieuwe vergunning in voor een standplaats in de Parklaan die zopas getransformeerd werd tot fietsstraat. Met succes, want voor deze stek kreeg hij vandaag een vergunning. Dat liet Di Nanno weten via Facebook.