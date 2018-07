Handelaars in Halle blikken tevreden terug op koopjesperiode

Mogelijk heb je vandaag nog een slag kunnen slaan in de winkelstraten. Op de laatste dag van de koopjesperiode maken de handelaars hun balans op. In Halle zijn de meeste handelaars alvast tevreden.

In de Basiliekstraat probeerden mensen vandaag nog een laatste koopje te doen. De handelaars in het stadscentrum zijn alvast tevreden over de verkoop.

“Over het algemeen hoor ik positieve cijfers. Ik hoor dat de meeste modeboetieks toch 10% meer hebben verkocht tegenover vorig jaar. Dat is echt een mooi cijfer voor die winkels. De andere winkels hebben tussen de 3 en 5% beter verkocht dan vorig jaar,” zegt Steven Teurlings, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle.

Kleine kanttekening: vorige zomer viel de koopjesperiode, door werken aan de Basiliekstraat en de Beestenmarkt, voor vele Halse handelaars tegen. Dit jaar gaven de Rode Duivels een extra boost aan de verkoop.

"We hebben de eerste veertien dagen van de maand juli kunnen profiteren van de voetbalgekte, wat op zich heel veel volk teweeg heeft gebracht hier in onze stad dankzij de zes schermen dat er hier stonden. Daar hebben de mensen de shoppingmomenten aan gekoppeld," zegt Steven Teurlings.

Door het warme weer gaan vooral de zomerkledij, de zwemkledij en de sandalen vlot over de toonbank. De warmte had ook een invloed op de momenten waarop er gekocht werd.

"De shoppingmomenten waren vooral in de voormiddag. Dus in de voormiddag was het gezellig druk in Halle, in de namiddag gingen heel wat mensen de koelte opzoeken. Ik denk dat de horeca daar toch ook een graantje van heeft kunnen meepikken," besluit Steven Teurlings.