Handelaars in Londerzeel, Kapelle-o/d-Bos en Meise leveren aan huis

Almaar meer mensen bestellen hun boodschappen online en laten ze aan hun deur leveren. Een dienst die daarom steeds meer supermarkten aanbieden, maar die voor de kleine handelaar alleen niet haalbaar zijn. Een aantal handelaars in Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Meise gaan daarom samenwerken met Beedrop. Samen bieden ze op de onlinemarktplaats beedrop.be hun producten aan. Klanten kunnen er hun boodschappen bestellen en aan huis laten leveren. De handelaars delen de kosten. De klant betaalt dezelfde prijs als in de winkel en krijgt z’n producten ook wekelijks gratis geleverd. In Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Meise werken al zeven handelaars met Beedrop.be. Ook in aantal andere gemeenten in de regio, waaronder Halle en Sint-Pieters-Leeuw, bestaat een gelijkaardig initiatief.