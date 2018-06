Handelaars trekken naar rechtbank tegen woonproject

Twee winkelpanden en nog eens vijf andere gebouwen verdwijnen binnenkort onder de sloophamer. In de plaats komt een woonproject met 52 appartementen en 8 winkelpanden op het gelijkvloers. Twee handelaars tekenen nu verzet aan.

In maart 2017 kregen ze te horen dat hun huurovereenkomst op 30 december van dit jaar wordt stopgezet. Eén handelaar eist nu een schadevergoeding omdat ze recent haar winkel volledig gerenoveerd heeft. Een andere handelaar vindt dat het voorkooprecht dat in zijn huurcontract staat, niet gerespecteerd wordt. Alle gebouwen zijn namelijk al een tijdje verkocht aan Groep Caenen, een West-Vlaamse vastgoedgroep die samen met twee partners Ter'Asse gaat bouwen.

Groep Caenen zelf is er gerust in. In een reactie in Het Laatste Nieuws zegt de projectontwikkelaar juridisch volledig in orde te zijn. Volgens hen is het voorkooprecht nooit gebruikt geweest omdat de huurder de prijs te hoog vond. De projectontwikkelaar is wel bereid om samen met de handelaars rond tafel te zitten om een akkoord te bereiken.

Foto: Groep Caenen / Architectenburo Berkein